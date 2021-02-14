В социальных сетях по-прежнему много претензий жителей в адрес коммунальных служб.

Жители Киржача жалуются, что с тротуаров не убирают снег. по-прежнему много претензий в адрес коммунальных служб. Дороги почищены, а вот с тротуарами – проблемы.На кадрах видно, что там, где был тротуар, коммунальщики сделали настоящий снежный отвал. Теперь пройти здесь практически невозможно – ноги утопают в снегу, и из-за этого на некоторых участках пути приходится идти прямо по проезжей части.Фото: КИРЖАЧ online