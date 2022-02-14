По состоянию на 14 февраля в больницах региона действует 2019 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 14 февраля в больницах региона действует 2019 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,6 процента из них занято (1628), свободна 391 койка. 56 человек госпитализировано в области за сутки.86737 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 369 человек.Напомним, что 14 февраля лабораторно подтверждено 1824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.За период наблюдения в области отмечено 3166 летальных случаев, в том числе 5 человек скончались от коронавируса за сутки.