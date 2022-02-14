На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
447 - во Владимире
355 - в Ковровском районе
323 - в Муромском районе
314 - в Александровском районе
83 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Юрьев-Польском районе
101 - в Кольчугинском районе
16 — в Киржачском районе
5 — в Суздальском районе
22 - в Камешковском районе
9 — в Судогодском районе
5 — в Вязниковском районе
78 — в Петушинском районе
26 — в Селивановском районе
10 — в Радужном
2 — в Собинском районе
24 — в Гороховецком районе
3 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 112 529 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).