На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.447 - во Владимире355 - в Ковровском районе323 - в Муромском районе314 - в Александровском районе83 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Юрьев-Польском районе101 - в Кольчугинском районе16 — в Киржачском районе5 — в Суздальском районе22 - в Камешковском районе9 — в Судогодском районе5 — в Вязниковском районе78 — в Петушинском районе26 — в Селивановском районе10 — в Радужном2 — в Собинском районе24 — в Гороховецком районе3 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 112 529 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).