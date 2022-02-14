За год медучреждение дополнительно получит 16 единиц оборудования.

В 2022 году сосудистый центр Александровской районной больницы получит первый ангиограф. За год медучреждение дополнительно получит 16 единиц современного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.С помощью ангиографа специалисты начнут проводить диагностику сердечно-сосудистой системы, а также оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с предынфарктным состоянием, выполнять стентирование артерий.«Оснащение новым медоборудованием повысит доступность медицинской помощи для жителей района и окрестностей, ведь сейчас пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи, направляют в сосудистый центр ОКБ», – пояснил главврач Александровской райбольницы Валерий Янин.В Александров также поставят аппарат для МРТ, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований, передвижной УЗИ-аппарат, переносное устройство для ультразвуковой терапии, а также оборудование для реабилитации больных.