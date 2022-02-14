Книжное путешествие длиною в год. Несоревновательное чтение Книжная регата 2022 продолжается....

Книжное путешествие длиною в год. Несоревновательное чтение "Книжная регата 2022" продолжается. Принять в ней участие приглашают жителей нашего региона.Если вы любите читать книги и знакомиться с людьми, для которых это тоже является прекрасным занятием, это «несоревнование» для вас. До конца года участники должны прочесть двенадцать книг на темы "Книжной регаты" и оставить свой отзыв. Чтение интересно тем, что определённого списка литературы не существует - по "наводке" вы выбираете книгу сами. Например, есть задание найти книгу, в названии которой есть цифра или число. Или книгу из школьной программы, которую вы бы прочли ещё раз, произведение про океаны, вулканы, горы или книгу из библиотеки родителей, бабушек, дедушек. Участники, которые прочтут все 12 книг, получат призы.