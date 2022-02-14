Несвежие новости в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире. Посреди спального района выросла огромная куча мусора. Прямо на помойке играют местные дети. Куда смотрит мусоровывозящая компания? Таких

Несвежие новости в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире. Посреди спального района выросла огромная куча мусора. Прямо на помойке играют местные дети. Куда смотрит мусоровывозящая компания? Таких мусорных завалов, говорят жители улицы Фатьянова, они еще здесь не видели. Контейнеры стоят битком и вокруг навалено мусора еще как минимум на 5 баков. Мусоровоза не было здесь с прошлой