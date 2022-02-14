Зеленский приблизится к завершению политической карьеры, если не прекратит бороться с украинскими медиа. Так считает лидер партии Украина – наш дом Борис Колесников.

Зеленский приблизится к завершению политической карьеры, если не прекратит бороться с украинскими медиа. Так считает лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников.Свобода слова и самовыражения на Украине переживает не лучшие времена. Действующий президент Незалежной Владимир Зеленский и его окружение ведут активную борьбу против оппозиционно настроенных медиа.Лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников отметил, что этот процесс происходит по налаженной схеме. Сначала неугодные телеканалы обвиняются в публикации секретных материалов, после чего они теряют лицензию.Эксперт убежден, что для Зеленского данная тактика может обернуться завершением политической карьеры. Колесников подчеркнул, что все исторические процессы подчиняются одним и тем же правилам. Он добавил, что политики, которые боролись с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо.Кроме того, Колесников отметил, что никто из предыдущих президентов Украины не доходил до того, чтобы закрывать телеканалы. На фоне этого Владимир Зеленский выглядит политиком, пришедшим к власти благодаря демократической интенции, после чего перешел к авторитарным методам.Стоит отметить, что на Украине растет число случаев давления на свободных журналистов. Речь идет не только о запугиваниях, но и об убийствах.