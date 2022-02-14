Фракция Справедливая Россия – За правду готова поддержать обращение к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик. Госдума будет обсуждать вопрос на пленарном заседании 15 февраля.

Фракция "Справедливая Россия – За правду" готова поддержать обращение к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик. Госдума будет обсуждать вопрос на пленарном заседании 15 февраля.Первый замглавы фракции Олег Нилов напомнил, что "Справедливая Россия – За правду" неоднократно выступала с собственной инициативой о признании республик Донбасса."Конечно, мы будем поддерживать постановление. Суть одинакова, обращение просто в разные адреса — в адрес правительства, МИДа, для изучения какого-то… Семь лет изучали-изучали, что изменится? Сколько можно изучать?" – сказал парламентарий телеканалу "Дума ТВ".Депутат напомнил, что еще один проект постановления адресуется президенту России. В документе излагается позиция большинства парламентариев – таким образом получится выйти на решение, отметил Нилов."Понятно, без президента такое решение невозможно принять, но я считаю и фракция считает, что нужно напрямую обращаться к президенту с этой инициативой", – сказал член фракции СЗРП.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин , что 15 февраля депутаты рассмотрят два постановления об обращении к президенту по вопросу признания ДНР и ЛНР.Первый документ предполагает, что после принятия его незамедлительно направят главе государства. В случае одобрения второго его отправят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов. После этого Дума вернется к рассмотрению."Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", – написал Володин в своем .