Экологический инцидент в поселке Боголюбово. В микрорайоне Новый Берег канализационные стоки стекают в местный пруд. Один из жителей записал видео и выложил его в соцсети. Альберт Андреев

Экологический инцидент в поселке Боголюбово. В микрорайоне Новый Берег канализационные стоки стекают в местный пруд. Один из жителей записал видео и выложил его в соцсети. Альберт Андреев забил тревогу, ведь водоем – излюбленное место отдыха. Со слов мужчины, в пруд фекалии стекают уже больше недели. Альберт Андреев, местный житель В этом вагончике расположен насос, который