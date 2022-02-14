Политика украинского лидера привела в ярость одного из опальных парламентариев.

Политика украинского лидера привела в ярость одного из опальных парламентариев.Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой ведет страну к разрушению. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем обращении к главе украинского государства.По словам Кивы, Зеленский является "слабым и трусливым" человеком, который "своей глупостью, жадностью и гордыней" поставил Украину на грань уничтожения, а его "преступный, диктаторский режим" представляет угрозу для украинского народа. Кроме того, парламентарий обвинил украинского лидера в преследовании представителей оппозиции и добавил, что его обвиняют в госизмене и могут задержать за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения в октябре.Илья Кива обратил внимание, что Владимир Зеленский провоцирует его на противоправные действия, пытается незаконно посадить в тюрьму и даже убить. Несмотря на это депутат выразил намерение продолжать бороться с действующей властью.Парламентарий напомнил о закрытии на Украине СМИ за критику власти и обличение преступлений действующего режима, а также о дискриминации властями русскоязычного населения и поддержке националистов.