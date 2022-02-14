Вместе с Днём святого Валентина, сегодня отмечают и Международный день книгодарения. Во...

Вместе с Днём святого Валентина, сегодня отмечают и Международный день книгодарения.Во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи снова открылся проект "Моя книжная полка". На нее владимирские "звезды" ставят свои любимые произведения, и их может прочитать любой желающий. Сегодня ими поделятся музыканты группы "Рекорд-Оркестр" - Тимофей Копылов и Алексей Барышев. А ещё выступят - музыкальный вечер прекрасно подойдёт для влюблённых пар. За вход - книга. Каждая отправится в сельскую библиотеку.Светлана Шашилова, заведующая отделом иностранной литературы владимирской библиотеки для детей и молодежи:- Книги должны быть в хорошем состоянии, которые не стыдно подарить. Поскольку, в основном, мы ориентируемся на детскую литературу, художественную, универсальную. Это книги, которые могут использоваться в районных городах Владимирской области. Они будут переданы торжественно в библиотеки, которые нуждаются в обновлении своих фондов.