Как различные страны и корпорации борются сегодня с изменением климата в подробной статье эксперта

Борьба с изменением климата сегодня вышла в ТОП экономической и политической повестки большинства стран мира. О том, какие способы регулирования применяются в этой сфере, как разные страны собираются бороться с изменением климата, максимально подробно рассказал управляющий партнер Центра экологической и социальной информации и разработок Владислав Жуков.«Ну что, приплыли? Такой экстравагантный вопрос сами себе сейчас задают большинство прогрессивных климатологов в мире. Смело заглянув в «завтрашний день», ученые обнаружили там нашу «голубую» планету изрядно «поголубевшей»! Собственно, в местах, где традиционно присутствовали огромные белые шапки на полюсах нашей планеты, указывающие на то, что эти территории покрыты полярными льдами, таковых не обнаруживалось, на их месте странно раскинулась необъятная гладь мирового океана. Привычные очертания континентов резко подтянулись в размерах, значительно утратив часть своих прибрежных территорий, а островные участки суши и вовсе растворились в равномерной голубой глади. Даже не обладая ученой степенью, можно было понять, что и с человечеством в результате такой глобальной метаморфозы ничего хорошего не случится. Вот и сами ученые аналитически предсказали, что при таком сценарии нас на планете станет минимум на четверть меньше, и это уже может случиться в самом не далеком будущем, в ближайшие сто - сто пятьдесят лет. В чем же дело? Откуда такие мрачные и резко апокалиптические прогнозы? Большинство ученых обвиняют в этом парниковый эффект. И связанное с ним неизбежное изменение климата.Каковы научные наблюдения?К началу 2000-х гг. проблемы глобального потепления, причины которого даже специалистам пока ещё не совсем понятны, стали выходить на первое место в национальных политиках развитых стран. Прежде всего, в связи с тем, что их последствия представляются весьма угрожающими, причем, самому существованию всей человеческой цивилизации.Обеспокоенность видных учёных-климатологов глобальным потеплением и антропогенным изменением климата возникла ещё в середине XX века, но большинство научных и политических дебатов по этому вопросу начались только в 1980-х, когда эту проблему начали осознавать широкие слои общественности в развитых странах. С 1990-х изменение климата становится заметной проблемой и в политической повестке дня.По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (далее – МГЭИК), наблюдаемая в 2006 – 2015 годах глобальная средняя приземная температура воздуха на 0,87°C выше доиндустриальных уровней в 1850 – 1900 годах. По данным Всемирной метеорологической организации (далее – ВМО), 2019 год стал одним из самых теплых в истории инструментальных наблюдений, и завершает десятилетие исключительно высокой глобальной приземной температурой воздуха, отступления льда и рекордного уровня моря. Начиная с 1970-1980-х годов глобальное потепление ускоряется. Температура Мирового океана также находится на рекордных уровнях, а за счет усилившегося поглощения углекислого газа, кислотность Мирового океана увеличилась на 26 % относительно начала XX века. Температура Мирового океана продолжит расти далеко за пределами 2100 года, а величина и темпы этого роста будут зависеть от траектории потепления приземных слоев атмосферы. В силу высокой инерционности климатической системы глобальное потепление остается основным фактором дальнейшего повышения средней и максимальной температуры в большинстве районов суши и океана, уровня моря, большей повторяемости экстремально жаркой погоды, сильных атмосферных осадков в одних регионах, засухи и нехватки атмосферных осадков в других. Летом 2021 г. в Гренландии на высоте более 3000 метров над уровнем моря выпали осадки в виде дождя. Подобные погодные явления происходили на этом континенте всего 9 раз за 2000 лет, причем, 3 из них приходятся на последнее десятилетие.По данным Росгидромета, на территории Российской Федерации ежегодно отмечается порядка 1 тыс. опасных гидрометеорологических явлений. При этом, несмотря на высокий уровень предупрежденности этих явлений, от 35 до 45% таких явлений наносят значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. За последние 10-20 лет количество опасных явлений и связанный с ними ущерб существенно увеличились. Потепление климата на территории Российской Федерации происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару, среднегодовые температуры растут во всех физико-географических регионах и федеральных округах. Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана. Повсеместно в полярных и приполярных регионах РФ наблюдается интенсивное таяние вечной мерзлоты.Углеродная нейтральностьНаиболее значимый вклад в глобальные антропогенные выбросы парниковых газов вносят Китай (13,1 млрд. т СО2-экв., 24%), США (5,7 млрд. т СО2- экв., 10%), Европейский союз (4,1 млрд. т СО2-экв., 7%), Индия (3,4 млрд. т СО2-экв., 7%), Российская Федерация (1,6 млрд. т СО2-экв., 3%) и Япония (1,2 млрд. т СО2-экв., 2%). Вклад каждого из остальных эмитентов не превышает 2% глобальной эмиссии, но суммарно на их долю приходится около 40%.До 70% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на города. В этой связи некоторые из них реализуют собственные климатические стратегии и планы, включающие в числе прочего цели по переходу на углеродную нейтральность. О намерении стать углеродно нейтральными к 2050 году в настоящее время объявили более 100 городов, отдельные города планируют достичь углеродной нейтральности значительно ранее: Стокгольм – к 2040 г., Хельсинки – к 2035 г., Копенгаген – к 2025 г., Ливерпуль – в 2020 г. Меры, направленные на развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов, принимаются в том числе в рамках различных неформальных объединений: Группа городов-лидеров по проблеме климата (С40), Альянс углеродно нейтральных городов (CNCA). Для достижения целей международных соглашений в области климата все больше стран, национальных и отраслевых объединений, городов и компаний вводят свою собственную систему регулирования антропогенных выбросов парниковых газов. Национальное регулирование может охватывать большой объем программ по повышению энергоэффективности во всех секторах экономики: программы по развитию низкоуглеродных и альтернативных источников энергии; обязательные стандарты по энергоэффективности и выбросам парниковых газов на единицу работы или продукции; обязательства по приобретению «зеленой» энергии и экономии энергии; нормирование в сфере обращения с отходами, земле- и лесопользования; системы сертификации различной продукции (строительные материалы и продукция деревообработки) и маркировки товаров по уровню энергетической и экологической эффективности, углеродного следа продукции; системы субсидирования и льготного кредитования низкоуглеродных проектов; интеграцию «зеленых» источников финансирования; поддержку исследовательских программ; налоги на топливо и выбросы парниковых газов; налоговые льготы; налоговые кредиты; систему возврата уплаченных налогов; налоговые субсидии; 24 - установление требований к государственным закупкам (закупки в соответствии с перечнем товаров, имеющих высокие классы энергетической эффективности или низкие уровни выбросов); запреты на использование отдельных видов продукции и осуществление отдельных видов деятельности (запрет продажи автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, запрет на строительство угольных электростанций и подключения новых жилых зданий к газовым сетям); лицензирование деятельности по продаже автомобилей с низкими параметрами энергоэффективности, по управлению отходами; торговлю углеродными единицами; использование тарифных механизмов для контроля за ценами на энергию (субсидирование энергии для отдельных групп потребителей, цены гарантированного сбыта низкоуглеродной генерации, гарантированные тарифы на сбыт «зеленой» энергии); заключение соглашений между государственным сектором и отраслевыми сообществами по достижению установленных параметров повышения энергетической эффективности и снижению выбросов парниковых газов.Углеродное регулированиеВ настоящее время планы по установлению углеродного регулирования более половины государств-участников Парижского соглашения включают в свои определяемые на национальном уровне вклады в глобальное реагирование на угрозу изменения климата. По оценкам Всемирного банка, специальными мерами углеродного регулирования охвачено порядка 20% глобальных антропогенных выбросов в 46 национальных и 28 субнациональных юрисдикциях. Основными формами регулирования являются: налоги и сборы (29 национальных юрисдикций, в том числе Швеция, Финляндия, Мексика, Португалия, Япония, Франция, ЮАР) и системы торговли квотами (28 национальных и субнациональных систем, включая Европейскую, Корейскую, Швейцарскую, Казахстанскую системы торговли квотами, а также региональные системы в США и Китае). В отдельных странах отмечаются также смешанные формы регулирования на национальном и региональном уровнях (Великобритания, штаты Калифорния и Вашингтон (США), Австралия, провинции Квебек и Онтарио (Канада), Токио). Ожидается, что к 2050 г. до половины выбросов парниковых газов будут охвачены государственным и межгосударственным регулированием (в 2018 году только 15% глобальной эмиссии подпадало под регулирование). Единая мировая цена на углерод отсутствует, стоимость определяется каждой юрисдикцией самостоятельно (включая рыночное ценообразование). Стоимость 1 тонны выбросов парниковых газов в эквиваленте углекислого газа варьируется от 3-х (Мексика, Украина) до 127 долларов США (Швеция). Особенность специального углеродного регулирования проявляется также в общем охвате выбросов парниковых газов ценовым регулированием. Так, при цене 1 т СО2-экв. менее 20 долларов США охват эмиссии на национальном уровне может составить более 70%, тогда как высокая цена на углерод затрагивает, в основном, только наиболее значимые сектора (энергетика, промышленность, транспорт, авиация, отходы) и охватывает порядка 20 - 30 % всех выбросов. Для защиты национальных рынков могут быть также установлены разного рода запреты на продажу (использование) углеродоемкой продукции.Рядом государств объявлены планы запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (в 2025 – 2030 гг.: Норвегия, Дания; в 2040 – 2050 гг.: Великобритания, Испания, Франция, Китай, Германия). Другим способом национального регулирования может являться маркировка продукции в соответствии с национальными критериями экологической и энергетической эффективности (включая маркировку по уровню углеродного следа). Маркировка продукции может способствовать продвижению продукции, имеющей низкий экологический и углеродный след, и учету углеродного следа продукции на национальном рынке. Маркировка продукции применяется в Европейском союзе (маркировка «Лента Мебиуса»), Германии (маркировка «Голубой ангел» и «Зеленая точка»), Швеции и скандинавских странах (маркировка «Скандинавский лебедь») и Японии (маркировка «Экознак»).Наднациональные меры по регулированию или сдерживанию роста выбросов парниковых газов принимаются также в рамках мандата международных организаций и наднациональных объединений. Так, авиационные перевозки с 2008 года включены в Европейскую систему торговли квотами, в рамках которой с 2021 года авиакомпании будут покупать 57% квот. Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) утвержден Стандарт на эмиссию парниковых газов, обязательный для внедрения в период с 2020 по 2028 годы, принята и внедряется система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (СОRSIA), которая будет запущена уже в 2021 г. (до 2027 г. система будет работать в пробном режиме, а затем – в обязательном). В рамках Международной морской организации (ИМО) для морских судов установлены нормативы выбросов парниковых газов и формируется база данных по выбросам парниковых газов от морских международных перевозок. Ужесточение наднациональных требований к транспорту планируется также в Европейском союзе, где с 2021 года для легковых автомобилей начал действовать общий норматив удельных выбросов парниковых газов. Всемирная торговая организация (далее – ВТО) не препятствует принятию или применению любым ее участником мер, необходимых для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений, и относящихся к консервации истощаемых природных ресурсов, если подобные меры проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления. Установление участником ВТО трансграничных налоговых корректировок (ограничения, пошлины и т.п.), связанных с выбросами парниковых газов и углеродным следом продукции, может рассматриваться как мера, направленная на консервацию истощаемого природного ресурса, под которым понимается стабильный климат, и способствующая защите жизни или здоровья человека, животных и растений от негативного воздействия различных проявлений изменения климата.Принятие этих мер обсуждается в различных юрисдикциях в отношении продукции с высоким значением углеродного следа (бумага, резина, стекло, пластмассы, чугун, сталь, цветные металлы, цемент, химическая продукция). Инициативы по установлению пограничного налога неоднократно возникали в Европейском союзе, но до настоящего времени законодательно не установлены. Вместе с тем в 2019 году Европейской комиссией объявлено о планируемой коррекции экономического курса Европейского союза, направленной на формирование в Европе углеродно-нейтрального пространства к 2050 году («зеленая сделка»). Промежуточными задачами к 2030 году заявлены сокращение объема выбросов парниковых газов на 40% от уровня 1990 года и увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32 % в общей структуре энергопотребления. Для реализации этих амбициозных задач предложено создать инвестиционный фонд и установить пограничный углеродный налог. Общие затраты на реализацию курса оцениваются в 1-2% ВВП. Появление в Европе пограничного углеродного налога может спровоцировать ответные действия со стороны США в отношении участников Парижского соглашения. При этом ряд экспертов рекомендует Правительству США создать пограничную систему регулирования выбросов, что позволит повысить конкурентоспособность американских компаний, которые являются более энергоэффективными, чем их глобальные конкуренты. В отдельных странах рассматривается вопрос установления дифференцированных портовых сборов в зависимости от уровня выбросов парниковых газов морскими судами.Регулирование в РоссииРоссия взяла на себя обязательство достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Немаловажно и то, что скорость потепления на территории России выше среднемировой, что обусловлено особенностями географического положения и климата. Среднегодовые температуры растут во всех физико-географических регионах и федеральных округах. Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана.Оценки консультантов из Boston Consulting Group (BCG) практически совпадают с выводами аудиторов международной консалтинговой группы КПМГ: российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС. Согласно данным BCG, прямые потери экспортеров из России, которые включены в европейскую схему торговли квотами на выбросы парниковых газов, составят $3–4,8 млрд в год. По оценкам КПМГ, при пессимистичном сценарии развития событий, т. е. при появлении так называемого углеродного сбора уже с 2022 г., суммарные потери отечественных экспортеров лишь в первый год их действия составят 3,6 млрд евро. Далее налоговая нагрузка будет ежегодно возрастать, и в 2030 г. им придется заплатить уже 8,2 млрд евро, или 50,6 млрд евро накопленным итогом.В рамках формирования национальной системы регулирования выбросов парниковых газов наибольшее внимание должно быть уделено следующим аспектам:1. Развитие системы мониторинга, отчетности и контроля выбросов парниковых газов и ее гармонизация с международными требованиями и стандартами. К этому относится и разработка методической базы для оценки углеродоемкости продукции на отраслевом уровне, включая коэффициенты эмиссии при потреблении электроэнергии.2. Разработка и внедрение механизмов гибкого финансирования программ по модернизации производства и внедрению низкоуглеродных технологий, направленных на снижение углеродоемкости производства.3. Разработка и внедрение нормативной базы, обеспечивающей реализацию проектной деятельности, направленной на сокращение выбросов и/или увеличение поглощающей способности естественных поглотителей парниковых газов. Использование результатов данной проектной деятельности для компенсации углеродоемкости экспортной продукции4. Развитие отраслевых низкоуглеродных брендов и систем сертификации низкоуглеродных продуктов, а также стимулирование продвижения данной продукции на европейский рынок.Данные направления, комплексно реализованные в рамках стратегии низкоуглеродного развития на государственном, отраслевом и корпоративном уровне, позволят не только минимизировать негативный эффект СВАМ, но и станут существенным стимулом для модернизации производства и повышения его эффективности за счет внедрения передовых энергосберегающих технологий и эффективного использования ресурсов. Таким образом, международные инициативы в области углеродного регулирования могут стать стимулом технологического развития и экономического роста.Правительство РФ, в свою очередь, подготовило Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 года. На её реализацию из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей на ближайшие три года.Как заявила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко: «Программа направлена на создание наукоёмких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям». В частности, разработан план мероприятий реализации стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Он предусматривает такие стимулирующие регуляторные меры: углеродная отчетность, органы по валидации и верификации, систему обращения углеродных единиц.Такие мероприятия как создание реестра выбросов парниковых газов, введение обязательной верификации углеродной отчетности, создание правовой основы для раскрытия публичной нефинансовой отчетности компаний, дополнение национальной программы стандартизации разделом о разработке стандартов в сфере ограничения выбросов парниковых газов, определение единых методических подходов к обеспечению деятельности органов по валидации и верификации парниковых газов, установление порядка верификации результатов реализации климатических проектов, планируются уже на второй квартал 2022г. В 2022 не менее 5 климатических проектов должны быть зарегистрированы в реестре углеродных единиц, в 2023 – 30, 2024 – 50 проектов. «Зеленых» проектов по сокращению выбросов ПГ, включая внедрение НДТ, в 2022 в планах 20, 2023 – 40, 2024 – 60. К концу 2022 Минэкономразвития России должно установить основания и условия для предоставления мер поддержки климатических и зеленых проектов.Таких как:Налоговые и иные стимулирующие меры – обнуление ставки налога на прибыль и НДС в части выпуска углеродных единиц к концу 2022г. В планах – субсидии на возмещение части затрат в виде выплат купонного дохода по устойчивым и зеленым облигациям и кредитам, обнуление налога на такой купонный доход. До конца года станет ясно, возможно ли введение системы квотирования выбросов и налоговых льгот в отдельных отраслях экономики.Регионы и декарбонизация. К концу года появится Проект методических рекомендаций по выявлению и минимизации рисков негативного влияния глобального энергоперехода на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. В 2022 участником эксперимента станет Сахалин, а в 2023 и 24-м годах - еще по региону.Госпрограмма повышения энергоэффективности должна появиться во второй половине текущего года, причем, в ней будут установлены целевые показатели для отраслей – в 2023 для пяти, в 2024 – для 8. Будет реанимирована система классов энергоэффективности для общественных, административных зданий и МКД, также обещают активизацию энергосервиса в сфере госуправления. Реструктуризация промышленности, адаптация и внедрение НДТ. Здесь металлургия, химия, прочая неметаллическая минеральная продукция, ЦБК, пищевая, строительство, транспорт, отходы, бытовой сектор, сельское хозяйство.До середины текущего года обещают национальный отраслевой бенчмаркинг в химической промышленности, черной металлургии, производстве алюминия, производстве цемента. До конца года будет уточнен порядок расчета технологических нормативов НДТ для устранения неоднозначного толкования, технологические нормативы появятся в форме заявки на КЭР. Процедура рассмотрения заявок на КЭР и их получения будет реализована через ГИС «Промышленность». Уже в ближайшее время области применения НДТ будут расширены, включены новые виды деятельности, в частности, ликвидация накопленного ущерба, обращение с отходами высоких классов опасности и др. Будет законодательно закреплена процедура экспертной оценки НДТ. Появится новый график разработки и актуализации ИТС НДТ: к концу году будут актуализированы 10 справочников (целлюлоза, аммиак, стекло, цемент, известь, очистка сточных вод, алюминий, чугун и сталь, полимеры, а также ИТС-38 по сжиганию топлива на крупных установках в целях производства энергии и ИТС-48 по энергоэффективности) и разработаны 2 новых (Обращение с отходами I и II классов опасности и Ликвидация объектов накопленного экологического вреда). В течение 2023 года актуализация должна коснуться еще 11 ИТС, а в 2024 – еще 9 ИТС. Разработан будет новый справочник «Литейное производство изделий из черных металлов». Актуализация технологических показателей по НДТ будет проведена к середине 2025 года.К концу 2023 ожидается определение механизма разработки программ повышения экологической эффективности в целях последующего пересмотра КЭР, а также изменения в процедуру рассмотрения и одобрения проектов программ межведомственной комиссией.Финансовая поддержка. В 2022-24гг на поддержку проектов экологической модернизации организаций по сокращению выбросов парниковых газов и внедрению НДТ планируется направлять по 3,96 млрд.рублей, а в течение трех лет поддерживать разработку минимум 2 технологий секвестрации.Уже к середине 2022 Минпромторг России, возможно, определит новые критерии отбора межведомственной комиссией климатических проектов и проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов (изменения в приказ № 1562). Отраслевые ведомства проведут инспекцию существующих мер поддержки сокращения выбросов парниковых газов и дадут предложения по дополнительным отраслевым мерам, а Минэкономразвития уже к середине 2022 года разработает предложения, как поддержать сокращение выбросов ПГ организациями реального сектора экономики через ИТС НДТ, и какая для этого нужна инфраструктура.К концу года Минпромторг предложит, как использовать НДТ в помощь тем, кто в топе лучших 20% по технологиям с точки зрения выбросов по своей отрасли, и тех, кто, наоборот, в 20% с конца списка, а еще через 2 года и осуществит эти меры поддержки (для химии, металлургии, ЦБК и производства прочей неметаллической минеральной продукции).В строительстве – использованием BIM, переход на экологичные виды топлива для строительной техники, новые машины и механизмы.Для транспорта, обращения с отходами, бытового сектора, сельского хозяйства меры планируется разработать до середины 2022 года.Для реализации климатических проектов планируется размещать леса на землях сельскохозяйственного назначения – от 5 млн га в 2023, далее больше, и обеспечить охват резервных лесов климатическими проектами, до 100% к 2030 году.Технологические инновации и водородные проектыК 2030 Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода с 15 пилотными проектами по водородной энергетике и 10-серийными производствами собственной продукции для водородной отрасли, внутреннее потребление низкоуглеродного водорода может составить 160 тыс. тонн, в частности, 1000 водородных заправок. В 2024 должен появиться первый испытательный полигон водородной энергетики. Планируется, что в 2024 в передовые технологии декарбонизации будет привлечен 1 млрд долларов частных инвестиций, а к 2030 – 9 млрд, из них 2 млрд – иностранных. В 2024 должен появиться первый проект по улавливанию и хранению СО2 мощностью 1 млн т СО2 в год. Минэнерго России к концу года разработает дорожную кару развития отрасли CCUS в России, в т.ч. с участием ГЧП и международных партнеров.Реструктуризация энергетикиАбсолютные выбросы ПГ будут расти к 2030 году в большинстве секторов (кроме добычи энергоресурсов), а удельные – падать. Прописаны и планы по уровню потерь электроэнергии в сетях – от 10,2% в 2021 году до 8,6% в 2030. Доля интеллектуальных приборов учета электроэнергии должна составить в 2024 году 17%, а в 2030 – 58%.Показан прогноз изменения структуры генерации до 2050 года. ТЭС на угле с сегодняшних 13% должны дойти до 5% в 2050, ТЭС на газе – сегодня 46%, в 2050 – 40%, ГЭС с 20 до 19%, АЭС с 20 до 24%, ВИЭ с неполного 1% до 13% к 2050 г.Доля газомоторного топлива в структуре моторных топлив должна вырасти с 2% в 2021 до 10% к 2030.Как эти показатели будут достигаться?До конца 2022 года:- разработка новой генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2040 года с площадками новых АЭС, ГЭС, ГАЭС;- разработка инвестиционных и экономических механизмов, которые помогут изменить структуру генерации;- оценка влияния модернизации электроэнергетического оборудования в целях декарбонизации;- оценка технологических возможностей отечественной промышленности по выпуску энергетического оборудования;- обязательность при разработке схем теплоснабжения оценки проектируемых мероприятий на предмет их экологической и климатической эффективности;- ПАО (энергетические компании, входящие в индекс ММВБ) обяжут раскрывать информацию по влиянию их производственной деятельности на выбросы ПГ.До середины 2023 года – включение критерия снижения эмиссии СО2 на единицу произведенной электроэнергии при отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.Росатом к 2030 году должен на практике продемонстрировать АЭС малой мощности, реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом.Планируется разработать создание и эксплуатацию ГАЭС в рыночных условиях.Появятся новые механизмы, стимулирующие развитие ГЭС и ВИЭ (последних не менее 13,7 ГВт с выработкой не менее 28,1 млрд кВт-ч).В текущем году появится система зеленых сертификатов (система происхождения электроэнергии – атрибутов генерации).Также предусмотрены в проекте операционного плана разделы по сокращению выбросов ПГ при добыче и транспортировке нефти и газа, развитии газомоторного топлива, добыче и перевозке угля.Межведомственная координация - отдельный раздел. Здесь, например, НИР с оценкой влияния проектных решений в строительстве на энергоэффективность и снижение углеродоемкости объектов капстроительства и систем их ресурсообеспечения (Минстрой, Минэкономразвития, Минэнерго России). Должны быть разработаны критерии принятия решений при выборе проектных решений, технологий, продукции, обеспечивающих максимальный эффект для достижений целей снижения углеродного следа.Присутствует раздел по международному сотрудничеству – работе ФОИВ на площадке РКИК ООН, взаимодействие с ОЭСР, участие России в формировании глобальной цены на углерод и в рыночных механизмах обращения углеродных единиц и т.д. В частности, в части взаимодействия по зеленым финансам предполагается сближение российской и зарубежных таксономий устойчивого финансирования.Политика ВИЭ российских компанийПовышение в области декарбонизации и развития ВИЭ не обошло стороной и российские нефтегазовые компании. Далее в алфавитном порядке будут рассмотрены крупнейшие российские нефтегазовые компании и показано, как они развивают у себя возобновляемые источники энергии.ПАО «Газпром»В ПАО «Газпром» за последние годы проделана работа по корректировке нормативной базы Общества по электроприемникам, в результате которой в последней редакции советующего стандарта расширена возможность применения ВИЭ для электроприемников 3-й категории. В самом же обществе ВИЭ (солнечные панели + ветряки) обеспечивают работу систем управления на нескольких скважинах ООО «Газпром добыча Ямбург», используются в качестве источников электроэнергии на линейных объектах магистральных газопроводов. ВИЭ для электроснабжения линейной части магистральных газопроводов применяются в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром трансгаз Москва», в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для автономного электроснабжения газораспределительных станций применяются детандерные электроагрегаты.Принадлежащая Обществу ООО «Газпром энергохолдинг» компания ТГК-1, на балансе которой находится почти 3 ГВт установленных мощностей гидроэлектростанций (ГЭС), в 2020 году активно проявила себя на рынке прямых договоров по поставке зеленой электроэнергии, заключив прямые договора на оптовом рынке с дочерними структурами компаний «ФосАгро» и СИБУР. По прогнозам ТГК-1 объем выработанной в 2021 году зеленой электроэнергии составит 12 млрд кВт*ч, эта электроэнергия предлагается компанией по двухсторонним договорам как на оптовом, так и на розничном рынке электроэнергии .В свое время «Газпром» стал одной из первых европейских компаний, прорабатывающих возможность использования метано-водородных смесей для энергетических нужд. Однако большинство исследований Общества все же относится к производству голубого (метод пароводяной конверсии с захоронением СО2) и бирюзового (метод пиролиза метана) водорода. После ввода «Северного потока -2» возможны два варианта поставок низкоуглеродного водорода в Европу – предлагаемый ПАО «Газпром» вариант поставок природного газа с выработкой водорода «у потребителя» с помощью пиролиза (вариант с выработкой водорода «у потребителя» методом пароводяной конверсии с дальнейшей утилизацией СО2 представляется маловероятным) или прокачка водорода по трубе в виде метано-водородной смеси (в этом случае можно говорить о добавлении в метан от 5 до 10% водорода, в том числе произведенного из возобновляемой электроэнергии).Что касается ТГК-1, то можно предположить, что значительная часть вырабатываемой на ее ГЭС электроэнергия начнет перетекать в двухсторонние договора на поставку зеленой электроэнергии, возможно, часть этой электроэнергии будет задействована в экспортных поставках на финский и на другие рынкиПАО «ЛУКОЙЛ»ПАО «ЛУКОЙЛ» является единственной российской компанией нефтегазового сектора, которая публично заявила о стремлении к углеродной нейтральности к 2050 году. В портфеле компании наряду с четырьмя ГЭС общей мощностью 291 МВт также присутствуют ветропарк в Румынии (84 МВт) и солнечные электростанции в Волгограде (10 МВт), а также в Болгарии (1 МВт) и Румынии (9 МВт).Компания продолжает наращивание мощностей электростанций на базе ВИЭ. Так, в стадии реализации находятся проекты строительства Краснодарской СЭС (2,35 МВт), завершается строительство СЭС в Волгограде мощностью 20 МВт, в Ростовской области ведется ветромониторинг в районе Цимлянской ГЭС. ПАО «ЛУКОЙЛ» является лидером по переработке попутного нефтяного газа – 97,6% и планирует полностью прекратить сжигание ПНГ к 2030 году. Также компания является лидером по применению на своих автозаправочных комплексах тепловых насосов (ими оснащены более 20 АЗС, используется геотермальное решение), на некоторых станциях установлены солнечные панели и коллектора, а также ВЭУ.В дальнейшем ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжит реконструкцию принадлежащих ей ГЭС, а также строительство солнечных и ветряных электростанций. Изменения в законодательстве стран ЕС могут подтолкнуть компанию к реализации проектов по производству зеленого водорода на принадлежащих ей нефтеперерабатывающих мощностях в Болгарии и Румынии.ПАО «НОВАТЭК»НОВАТЭК, которому наряду с «Газпромом» угрожают финансовые потери при введении в ЕС трансграничного углеродного налога на поставки природного газа, уделяет значительное внимание декарбонизации производства своего СПГ. Вопрос декарбонизации был поднят в новых редакциях соглашений о сотрудничестве как с компанией Siemens Energy (сотрудничество предусматривает совместные проекты по улавливанию и захоронению СО2 и производству углеродно-нейтрального водорода), так и с Nuovo Pignone (группа Baker Huges, водородные турбины), с компанией НЛМК подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество по улавливанию и захоронению СО2.По данным Российского агентства ветроиндустрии (РАВИ), ПАО «НОВАТЭК» также изучает возможность строительства ветропарка в п. Сабетта (мощность до 160 МВт) для частичного электроснабжения своей СПГ-инфраструктуры. Реализация проекта поможет снизить углеродный след от производства СПГ, частичная же замена газовой генерации на ВИЭ способна привести к снижению нормативных обязательств по закупке и хранению резервного топлива.При строительстве продуктопровода, соединяющего Юрхаровское газоконденсатное месторождение и Пуровский НПЗ, для электроснабжения линейной части трубопровода были применены автономные энергокомплексы, состоящие из солнечных панелей и ветряков, что позволило достичь существенной экономии средств.Анализ планов компании показывает, что она и в дальнейшем будет интересоваться технологиями по улавливанию и захоронению диоксида углерода, в том числе и для повышения дебитов за счет закачки СО2 в пласт. Вероятно, компания продолжит работу по изучению возможности строительства и созданию мощностей по производству низкоуглеродного (получаемого либо путем пароводяной конверсии метана с захоронением СО2, либо путем электролиза из электроэнергии) водорода для его дальнейшего экспорта.НК «Роснефть»«Роснефть», инвестирующая в охрану природы более 100 млрд рублей в год, ставит перед собой цель снижения углеродного следа от деятельности в России на 20 млн тонн СО2к 2035 году. Достичь этих показателей планируется в том числе за счет внедрения мероприятий по улавливанию и захоронению диоксида углерода, замещению традиционной электроэнергетики на электроэнергию ВИЭ, обратной закачки в пласт попутного нефтяного газа.В феврале 2021 года компания подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента, в числе направлений сотрудничества для реализации совместных проектов определены возобновляемые источники энергии, улавливание и захоронение углекислого газа и развитие водородного бизнеса. Дочерние структуры Общества в Краснодарском крае используют солнечную электроэнергию и тепловые насосы.Учитывая стремление компании к снижению углеродного следа, можно предположить, что НК «Роснефть» изучит возможность строительства ветропарка на п.Таймыр (в том числе с производством водорода) и на о. Сахалин (в том числе, участвуя в формирующемся в регионе водородном кластере). Вырабатываемый в результате производства электроэнергии СО2 на месторождениях, может улавливаться и использоваться для повышения пластового давления с целью увеличения нефтеотдачи.Другие компанииВ 2020 году ПАО «Газпром нефть» на принадлежащем компании Омском НПЗ запустила солнечную электростанцию установленной мощностью 1 МВт. С учетом того, что в Омске более 300 солнечных дней в году, ожидаемая годовая выработка электроэнергии составляет 1,2 млн кВт*ч, а снижение выбросов СО2 – 6300 тонн. Полученный опыт «Газпром нефть» планирует активно использовать в дальнейшей работе.На нескольких автомобильных заправочных станциях ООО «Калининграднефтепродукт», дочерней компании ПАО «Сургутнефтегаз», применяются тепловые насосы. Их ра