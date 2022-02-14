QR-код не только хранит информацию о перенесенном заболевании или сделанной прививке. Он поможет...

QR-код не только хранит информацию о перенесенном заболевании или сделанной прививке. Он поможет признаться в любви - второй половинке можно преподнести необычный подарок.Например, торт с QR-кодом - такое вкусное изделие испекла владимирский кондитер ко Дню святого Валентина. Если навести на него телефон - откроется ссылка с музыкальной валентинкой. Песня может быть любой. Такое признание, по задумке кондитера, не оставит равнодушным ни одного влюбленного. А при желании QR-код можно съесть - он сделан из сахарной бумаги.