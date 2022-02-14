Компания Конкорд может подать в суд на поисковые системы из-за размещенных в сети ссылок на материалы, содержащие недостоверные данные о бизнесмене Евгении Пригожине.

Компания "Конкорд" может подать в суд на поисковые системы из-за размещенных в сети ссылок на материалы, содержащие недостоверные данные о бизнесмене Евгении Пригожине.В компании отметили, что шесть лет назад предприниматель подал иски к ООО "Яндекс" в рамках реализации закона "О праве на забвение" и потребовал удалить из поисковой выдачи публикации с информацией, которая не соответствует действительности. Однако затем юристам пришлось отказаться от этой идеи из-за процессуальных сложностей. Но теперь компания готова вернуться к закону "О праве на забвение"."Юридическая служба компании "Конкорд" считает, что настал тот момент, когда наши требования к поисковым системам будут удовлетворены, а в случае отказа мы будем вынуждены через суд исполнить нормы закона", — говорится в заявлении.Соответствующее решение принято после череды побед Евгения Пригожина в судах со СМИ, выпускающими материалы с порочащей предпринимателя информацией, уточнили в "Конкорде".