С субботу состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Стали известны некоторые детали беседы лидеров двух стран.

С субботу состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Стали известны некоторые детали беседы лидеров двух стран.Уже который день мировая пресса раздувает истерию вокруг "вторжения Росиии на территорию Украины". При этом США продолжает выделять ресурсы для модернизации армии Незалежной.На фоне этого информационного потока президенты Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Кремль воздержался от выпуска пресс-релиза по результатам мероприятия. О некоторых деталях разговора лидеров двух стран поведал помощник президента Юрий Ушаков.По словам Ушакова, Владимир Путин указал Джо Байдену на то, что Украина не стремится выполнять минские договоренности. При этом Запад не только не помогает с решением ситуации на Донбассе, но и идет на поводу у властей Незалежной, позволяя Киеву избегать обязательства.Кроме того, были обозначены риски, которые сопровождают гипотетическое вступление Украины в НАТО. Киев неоднократно выражал намерения вернуть Крым силовым методом. В совокупности это может привести к полномасштабному конфликту между Россией и альянсом.Ушаков поведал, что Байден не смог дать содержательного ответа на российские тезисы. Путин выразил американскому коллеге недовольство реакцией США и НАТО на требование гарантировать безопасность. Фактически Запад проигнорировал все наши опасения, резюмировал Ушаков.