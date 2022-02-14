Государственная Дума рассмотрит два проекта постановления по признанию республик Донбасса.

Государственная Дума рассмотрит два проекта постановления по признанию республик Донбасса.Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что фракция будет голосовать за проект КПРФ о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).Депутат отметил, что поддерживает наиболее подходящий вариант. По его словам, люди, живущие в Донецке и Луганске, находятся в условиях военных действий, причем очень давно. Парламентарий сравнил нынешнюю ситуацию в регионе с той, что была в июне 1941 года.Власов подчеркнул, что Донецк и Луганск тоже имеют границы, а Украина будет устраивать провокации и тратить на это колоссальные суммы.Кстати, проект постановления КПРФ также поддерживает фракция "Справедливая Россия".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин , что 15 февраля на пленарное заседание будут вынесены два постановления об обращении к президенту России по вопросу признания ДНР и ЛНР. Первый в случае принятия планируется незамедлительно направить президенту, второй – в МИД и другие правительственные структуры, после чего снова рассмотреть. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов, пояснял спикер.