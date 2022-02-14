Торги состоятся 25 февраля. К концу июля подвижной состав должны подогнать к депо «Владимирпассажиртранса».

Мэрия Владимира за 250 млн рублей купит 14 новых автобусов. Лот уже размещён на госзакупках. Средства выделены в рамках инфраструктурного кредита.Торги состоятся 25 февраля. К концу июля подвижной состав должны подогнать к депо «Владимирпассажиртранса».Транспортные средства будут газомоторными, трёхдверными и низкопольными. Количество посадочных мест - от 25 до 30, вместимость - не менее 90 человек. Машины оборудуют кондиционером с отоплением и видеонаблюдением. Гарантия - два года или 150 тысяч километров пробега.Ранее сообщалось, что Правительство РФ заявку горадминистрации на получение инфраструктурного кредита для покупки автобусов. При этом предполагалось, что автопарк «Владимирпассажиртранса» пополнят 17 единиц, а не 14.Напомним, что с 10 февраля в областной столице подорожал до 28 рублей.