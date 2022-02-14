Во Владимире обновляется автопарк общественного транспорта. 250 миллионов рублей направит...

Во Владимире обновляется автопарк общественного транспорта. 250 миллионов рублей направит владимирская мэрия на закупку новых автобусов. Это средства инфраструктурного кредита. На эту сумму планируется приобрести 14 машин. До 22 февраля могут быть поданы заявки, а поставщика определят 25 февраля. К концу июля новый транспорт должен быть в областном центре.Новые автобусы будут газомоторными, трехдверными, низкопольными, с 25-30 посадочными местами и общей вместимостью не менее 90 человек, сообщается на сайте госзакупок. В крышах автобусов установят вентиляторы, кондиционер с отоплением и камеры наблюдения. Весь транспорт должен быть изначально выкрашен в фирменные цвета.Гарантия на автобусы составит 2 года или 150 тысяч км. У поставщика должен быть сервисный центр не далее 5 километров от Владимира. Таким требованиям удовлетворяет «Волгобас» - возможно, автобусы будут закуплены у этого производителя.