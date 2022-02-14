С 14 февраля инспекции Владимирской области начинают принимать налогоплательщиков в штатном...

С 14 февраля инспекции Владимирской области начинают принимать налогоплательщиков в штатном режиме.УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что с 14 февраля 2022 года приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов (Инспекций) будет проводиться в штатном режиме по следующему графику:понедельник, среда: 9 – 18.00;вторник, четверг: 9 – 20.00;пятница: 9 – 16.45;суббота, воскресенье: выходные дни.Для налогоплательщиков, записавшихся и пришедших на прием в налоговый орган, напоминаем о необходимости соблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.Напоминаем также, что записаться на прием в инспекцию возможно также с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Кроме того, практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.