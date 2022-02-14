Одной из самых распространенных причин смерти в нашей стране продолжает оставаться инсульт. Ежегодно его переносят около 500 тысяч человек, а для 135 тысяч нарушения мозгового кровообращения становятся фатальными. Как снизить смертность от инсультов и спасти жизни тысячи человек? Решение этой проблемы предложил автор известного проекта 20 идей по развитию России Дмитрий Давыдов.

Одной из самых распространенных причин смерти в нашей стране продолжает оставаться инсульт. Ежегодно его переносят около 500 тысяч человек, а для 135 тысяч нарушения мозгового кровообращения становятся фатальными. Как снизить смертность от инсультов и спасти жизни тысячи человек? Решение этой проблемы предложил автор известного проекта Дмитрий Давыдов.Проблема для всех возрастовСтатистика смертности от инсульта в России далека от показателей самых развитых стран. На 100 тысяч населения приходится 115 жертв нарушения мозгового кровообращения.Автор проекта приводит печальную статистику Научного центра неврологии. Согласно данным экспертов, более миллиона жителей России перенесли инсульт, и лишь около 10% из них смогли восстановиться в первые несколько недель.Неправильно считать инсульт угрозой исключительно для старшего поколения. Специалисты научного центра констатировали, что эта проблема в России значительно помолодела: около 70 тысяч случаев (15% от общего числа) приходятся на людей в возрасте от 18 до 45 лет.Инсульт очень коварен: зачастую распознать его удается не сразу, а развивается он стремительно. Это именно тот случай, когда на счету каждая минута, ведь за 60 секунд в пораженном инфарктом мозге отмирает 1,9 миллиона нейронов."Среди медиков существует так называемый "терапевтический час": как правило, это время оценивается в 4,5 часа от начала, в течение которого можно избежать необратимых последствий", – рассказал Давыдов.Скорая "инсультная" помощьМногие развитые страны уделяют приоритетное значениескорости оказания помощи при инсульте. Впервые "инсультные" бригады появились в Германии в 2011 году. По данным исследователей, с февраля 2017 года по октябрь 2019-го они были задействованы почти в половине случаев инсульта, остальные вызовы обслуживала обычная бригада скорой помощи.Специализированная помощь при инсультах оказалась эффективнее обычной: выживаемость пациентов увеличилась, а риск инвалидности снизился, пациенты получали тромболизис в среднем на 20 минут раньше, уточнил Давыдов."Смертность по прошествии трех месяцев после инсульта оказалась ниже (7% против 9%). Более того, 51% пациентов "инсультной" скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42%", – пишет автор.Другой показательный пример – Австралия. Там в 2017 году запустили первую службу скорой помощи, направленную на борьбу с ишемическими инфарктами. Служба покрывает 1,7 миллиона человек.Давыдов рассказал, что за первые годы принято 2,5 тысячи вызовов, более тысячи пациентов получили помощь до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой нуждающийся в тромболизисе получил лечение в течение первого часа после удара, а каждый двенадцатый избежал высокого риска смерти.В США "инсультные" бригады также показали эффективность. 53% пациентов полностью выздоровели после удара. Для обычной скорой этот показатель не превышает 43%, подчеркнул Давыдов.Как спасти жизни людейВ своем проекте "20 идей" автор тщательно анализирует зарубежный опыт в самых разных сферах и предлагает внедрять в России лучшие практики. Он уверен, что скорую "инсультную" помощь необходимо организовать и в нашей стране.Давыдов отметил, что для определения степени поражения мозга и назначения лечения нужно провести экспресс-анализы и компьютерную томографию. Но сейчас такие процедуры делаются только в госпиталях – а это потеря времени, ведь когда пациента довезут, его состояние может сильно ухудшиться.Он предложил оборудовать российские кареты скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте. "Введение специализированных машин скорой помощи при инсульте поможет сэкономить время и начать лечение уже по пути в больницу", – уверен автор.В Германии и Австралии такие машины оборудованы компьютерным томографом, мини-лабораторией для экспресс-анализа, оборудованием для тромболизиса. Прямо из кареты скорой можно выйти на видеосвязь с неврологом в больнице."Благодаря установленному в машине скорой помощи оборудованию и специально обученным фельдшерам, поддерживающим связь с врачом из больницы, пациенту смогут провести обследование и начать лечение не дожидаясь госпитализации", – подчеркнул Давыдов.Он убежден, что все вложения в "инсультные" бригады окупятся и принесут огромную пользу государству и обществу, ведь повышенная смертность, временная или постоянная потеря нетрудоспособности приносят большой урон экономике страны и ставят под угрозу ее благополучие."Но главным эффектом от предлагаемых мер станет спасение жизни и здоровья тысяч россиян, попадающих под удар этого опасного заболевания", – резюмировал автор.***Основанные на успешном зарубежном опыте инициативы Дмитрия Давыдова направлена на достижение конкретных целей и задач. Автор проекта "20 идей" надеется, что государство обратит внимание на его предложения и поддержит их на законодательном уровне.