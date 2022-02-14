Двое братьев совершили восемь хищений товаров из магазинов.

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило несколько сообщений о хищении продукции из супермаркетов, находящихся на территории города Гусь-Хрустальный. Во всех случаях противоправные действия были замечены работниками магазинов, которые пытались задержать нарушителей, однако злоумышленники скрылись с похищенным с мест совершения преступлений.При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские предположили, что к хищениям может быть причастен один и тот же молодой человек. Фигурант заходил в сетевые магазины, брал со стеллажей алкоголь и покидал торговые точки, не заплатив за них.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищениях. Им оказался 26-летний местный житель.Впоследствии был установлен еще один фигурант. Им оказался 27-летний родной брат злоумышленника, действовавший аналогичным образом.Оба задержанных сознались в содеянном, пояснив, что похищенную продукцию они оставили себе для личного пользования.В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к совершению восьми преступлений.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).Расследование уголовных дел продолжается.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.