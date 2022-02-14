По решению суда офис Владимиро-Суздальского музея-заповедника на Музейной передали с баланса мэрии в ведение Росимущества. Общая площадь здания составляет 748 квадратных метров. В ..

По решению суда офис Владимиро-Суздальского музея-заповедника на Музейной передали с баланса мэрии в ведение Росимущества.Общая площадь здания составляет 748 квадратных метров. В собственность РФ передадут лишь 412. Оставшаяся недвижимость будет находиться в общедолевом владении.Ранее горадминистрация отменила льготы по аренде для федеральных и областных учреждений. Росимущество приступило к изъятию помещений. Год назад в федеральную собственность