Цифровая платформа по предоставлению профессиональных IT-услуг для среднего и малого бизнеса, а также физических лиц ИТуслуга.ру от CберСервис начала сервисное обслуживание IT-оборудования редакций российских электронных СМИ Дни.ру и Утро. Оказание аутсорсинговых услуг профессиональной удаленной поддержки оборудования масс-медиа – первый проект подобного формата.

Цифровая платформа по предоставлению профессиональных IT-услуг для среднего и малого бизнеса, а также физических лиц "ИТуслуга.ру" от "CберСервис" начала сервисное обслуживание IT-оборудования редакций российских электронных СМИ и . Оказание аутсорсинговых услуг профессиональной удаленной поддержки оборудования масс-медиа – первый проект подобного формата.В условиях пандемии и удаленной работы сотрудников на рынке сформировался спрос на быстрое и удобное обслуживание личных и рабочих компьютеров верифицированными поставщиками с гарантированным качеством.Цифровая платформа "ИТуслуга.ру" разработала тарифные планы с неограниченным числом консультаций службы технической поддержки для обеспечения бесперебойной работы техники клиентов. Сервис по техобслуживанию, удаленной поддержке и обновлению ПО прошел тестовую проверку, показал актуальность и востребованность."ИТуслуга.ру" помогает своим клиентам снизить простои бизнеса и риск финансовых потерь при проблемах с компьютерами у сотрудников, оперативно управлять количеством лицензий на программное обеспечение, в зависимости от требований бизнеса, а также экономить на штате ИТ-специалистов."Платформа "ИТуслуга.ру" от СберСервис позволяет представителям малого и среднего бизнеса, ИП и физическим лицам получить готовые наборы ИТ-услуг качества корпораций. Обладая профессиональной ИТ-экспертизой и штатом более 6000 инженеров, мы отвечаем за финальный результат, что интереснее клиентам по сравнению с обращением на фриланс-площадки/маркетплейсы, где участились случаи мошенничества. Также актуальной оказалась опция «подстраховки» ИТ-специалистов клиента во время их отсутствия или перегрузок, что помогает бизнесу снизить простой пользователей или торговой точки", – заявил руководитель центра развития цифровых продуктов СберСервисаАлександр Зиновьев,"Возможность удаленной настройки рабочих компьютеров оказалась как нельзя кстати в пандемийное время, когда бОльшая часть сотрудников работает вне офиса. Платформа "ИТуслуга.ру" от СберСервиса позволяет получать качественные услуги за разумную стоимость, что очень важно в современных реалиях", – отметил учредитель и генеральный директор ООО "Дни.ру" Алексей Тарасов."ИТуслуга.ру" также позволяет за 1-3 дня организовать рабочее место "под ключ", включая поставку ИТ-оборудования, приобретение и установку лицензий на ПО, дальнейшую поддержку по фиксированной цене за несколько кликов. Для торговых точек платформа предлагает полную поддержку на всей территории России, включая продажу, регистрацию и установку кассового оборудования, регулярное продление и замену фискальных накопителей, а также полное сопровождение."ИТуслуга.ру" предлагает несколько вариантов обслуживания. Клиент может выбрать подходящий тарифный план, в рамках которого, получит полный комплекс профессиональных услуг как дистанционно, так и с выездом специалиста, либо заказать разовую услугу по фиксированной цене.СберСервис входит в экосистему Сбера. Это одна из крупнейших сервисных IT-компаний в России, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования.В штате компании работает 6500 высокопрофессиональных инженеров. Компания обслуживает более двух млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью. СберСервис сертифицирован на соответствие международным стандартам качества системы управления сервисами ISO/IEС 20000-1:2018 и информационной безопасности ISO/IEС 27001, а также ISO 9001:2015.СберСервис является авторизованным партнёром по техническому обслуживанию Toshiba, авторизованным сервисным центром Эвотор, авторизованным партнером Lexmark, Brother, Epson, Oracle, зарегистрированным партнером Cisco, бизнес-партнером HPE, сертифицированным партнером Zabbix, сервисным партнером Olivetti, Huawei и других вендоров."Дни.ру" (www.dni.ru) и "Утро" (ytro.news) – одни из старейших российских СМИ. Совокупная посещаемость изданий – более 1,5 млн человек в сутки.