А сейчас время для очередного путешествия во времени. Эфир продолжит наша рубрика Вести. Век...

А сейчас время для очередного путешествия во времени. Эфир продолжит наша рубрика "33Live.Ru Век двадцатый". Сегодня вернёмся в год 1979-й. Этот сюжет посвящен одной из многодетных семей Советского Союза. В объективе - семья Сергиных из Владимира. Любовь и Александр Сергины воспитали 11 детей.