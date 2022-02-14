Не решена пока и проблема поставок медикаментов для льготников. Владимирская городская прокуратура...

Не решена пока и проблема поставок медикаментов для льготников. Владимирская городская прокуратура организовала специальную горячую линию, которая будет работать до восемнадцатого февраля. Репортаж Веры Куликовой.Татьяна Кузнецова стойко борется с онкозаболеванием семь лет. За это время некогда успешная бизнес-леди пережила несколько сложных операций, прошла несколько курсов лучевой терапии. Врачам удалось сохранить пациентке жизнь! За что Татьяна не перестает их благодарить. Женщине прописали дорогостоящий препарат, который она должна была получать бесплатно. Но на деле это оказалось невозможным.Татьяна Кузнецова, жительница г. Владимира:- Я пришла по месту жительства. Они выписывают рецепты в 71 аптеку, но там их нет! Мы Вас ставим на очередь. Я говорю: мне нельзя. Мне надо каждые 28 дней колоть, понимаете! Потому что если я упущу время, то разложение идет костей.Я вообще не ходила! Сейчас, видите, я хожу. Я вообще не двигалась! Но благодаря этому препарату?!Одна упаковка необходимого ей лекарства стоит 30 тысяч рублей, рассказывает Татьяна. Хватает на 28 дней. Затем новый курс. Если хочешь жить, без него не обойтись!Татьяна Кузнецова, жительница г. Владимира:- Пришлось мне покупать за свои деньги его. Но потом я обратилась в прокуратуру г. Владимира. Наталья Михайловна Морозова - старший помощник прокурора. Мы с ней подали в суд. Она помогла мне составить заявление. Был суд. Прокуратура встала на мою сторону и мне выплатили деньги.За полгода Татьяна потратила на препарат почти 65 тысяч рублей.Ситуация с обеспечением льготников лекарствами обострилась в регионе в начале 2021-го года. И проблема до сих пор не решена. По словам сотрудников прокуратуры города Владимира, в областном центре на отсроченном обслуживании сейчас находятся несколько десятков рецептов.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- Выявляются нами факты отказа выписки рецептов лечебно-профилактическими учреждениями. Факты, когда граждане самостоятельно приобретают лекарственные препараты за свой счет, приобретают дорогостоящие лекарственные препараты. Все такие ситуации требуют прокурорского вмешательства.Во Владимире в настоящий момент работает горячая линия, организованная прокуратурой, на которую можно обратиться в случае, если вам отказали в получении льготных препаратов.Телефоны: 32-24-02, 32-38-33, 32-26-46Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- Мы разъясняем, каким образом оформить заявление, какие документы необходимо приложить. По каждому факту прокурор обратится в суд и добьется возврата затраченных гражданином денежных средств.Из-за ситуации с медикаментами городская прокуратура сейчас работает буквально в авральном режиме, говорит старший помощник прокурора. Но положительные сдвиги есть. Так, например, сегодня житель Владимира, инвалид третьей группы, наконец, получил препарат аторвастатин, которого ждал с прошлого года.Вера Куликова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»