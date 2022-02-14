По прогнозам синоптиков центра ФОБОС, неделя начнётся спокойно - благодаря северо-западной...

По прогнозам синоптиков центра ФОБОС, неделя начнётся спокойно - благодаря северо-западной периферии азиатского антициклона, выдастся спокойной. Во вторник, самый погожий день, до +2…+4°. В среду из-за натекания туч посвежеет до 0°. В четверг начнутся осадки в виде снега, днём время от времени переходящего в обложные «чистые» дожди. В пятницу интенсивные смешанные осадки и температура воздуха +3…+5°.Что касается прогноза на понедельник, то сегодня ожидается пасмурная погода. Днём -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/