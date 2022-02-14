Двое злоумышленников подъехали на автомобиле к магазину, реализующему табачную продукцию, взломали замок, проникли внутрь и хотели похитить товар...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УВД по САО, ОМВД России по району Солнцево г. Москвы при содействии бойцов СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке кражи товара из магазина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Главмосстроя вскрыта дверь и неизвестные мужчины что-то выносят.Прибывшие на адрес сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников подъехали на автомобиле к магазину, реализующему табачную продукцию, взломали замок, проникли внутрь и хотели похитить товар. Граждане были задержаны на месте происшествия и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемыми оказались двое мужчин 27 и 42 лет, временно зарегистрированных в столице.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93