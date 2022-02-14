Москвичи с симптомами ОРВИ с января могут записаться к дежурному врачу через интернет. По записи специалистов посетили уже более 180 тысяч человек.

Москвичи с симптомами ОРВИ с января могут записаться к дежурному врачу через интернет. По записи специалистов посетили уже более 180 тысяч человек.В оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, то основная нагрузка во время волны заболеваемости штаммом "омикрон" легла на амбулаторное звено. В поликлиниках увеличили количество дежурных врачей, оперативно запустили онлайн-сервис для пациентов с симптомами ОРВИ."Онлайн-сервис оказался востребованным — почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи специалистов посетили уже более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ", – подчеркнули в оперштабе.Записаться к дежурному врачу можно на портале mos.ru, на сайте emias.info или с помощью мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО". Горожане по-прежнему могут прийти в поликлинику без предварительного звонка и подождать специалиста в очереди.Также жители столицы могут обратиться в любую близлежащую поликлинику. Записи не требуется.С распространением штамма "омикрон" в московских поликлиниках работы с пациентами с ОРВИ. Для них организовали спецотделения, отделили от тех, кто пришел с другими проблемами. Это помогло избежать огромных очередей.Если у человека нет возможности попасть в поликлинику, то он может оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Открытие и закрытие больничного происходит дистанционно, а данные автоматически направляются работодателю.