Злоумышленник похитил мобильный телефон с витрины торговой секции.

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру обратился представитель торговой секции, реализующей бывшую в потреблении технику. Заявитель пояснил, что с витрины похищен мобильный телефон.Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что незадолго до пропажи секцию посещал мужчина, сдал свой телефон и, получив деньги, ушёл. Однако, спустя время, вернулся в помещение.По горячим следам участковые уполномоченные полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний местный житель.Установлено, что фигурант, вернувшись в торговую точку, обратил внимание, что продавец показывает товар другим покупателям. Мужчина незаметно похитил гаджет с открытой витрины и скрылся.Похищенное имущество было изъято.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (грабёж).