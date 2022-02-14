В 2022 году на территории природно-исторического парка Покровское-Стрешнево пройдут работы по реабилитации. По старым фотографиям и документам восстановят регулярный сад и исторические аллеи, сообщил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

В 2022 году на территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" пройдут работы по реабилитации. По старым фотографиям и документам восстановят регулярный сад и исторические аллеи, сообщил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.На территории усадьбы частично сохранились исторические дорожки и тропинки, но парк сильно запущен, а регулярная планировка нуждается в восстановлении, сказал чиновник."Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съемке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года", – добавил он.Проект реабилитации предполагает воссоздание исторической планировочной структуры. В партере французского парка восстановят главную аллею, параллельно и перпендикулярно ей появятся прямые второстепенные аллеи. Вдоль них восстановят липовые посадки, которые будут соседствовать с сохранившимися с конца XIX века деревьями.Прямые и строгие линии выделят боскетами, по периметру появится живая изгородь из кизильника. На пересечении главных дорожек высадят цветники миксбордеры из разных растений.Будет воссоздана центральная ось от главного дома в сторону 7-го Иваньковского пруда. Вдоль нее разобьют липовую аллею.В усадьбе появятся новые прогулочные маршруты. На центральной аллее и основных дорожках, около усадьбы и храма положат брусчатку в историческом стиле.В начале ноября 2021 года о предстоящем благоустройстве парка "Покровское-Стрешнево" мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пообещал, что работы пройдет максимально бережно. "В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей", – подчеркнул он.