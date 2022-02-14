По сравнению с 2020 годом количество обращений сократилось на 25%.

В 2021 году жители Владимирской области 1291 раз пожаловались в Банк России, что на 25% меньше, чем годом ранее. Большая часть обращений, 785, касалась работы банков, 219 человек оказались недовольны страховыми компаниями и 202 - микрофинансовыми организациями.Чаще всего владимирцы звонили и писали по вопросам оформления ипотеки и кредитования. Много недовольств порождает навязывание допуслуг, а также работа коллекторов.Управляющая Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова напоминает, что заёмщики в течение 14 дней после оформления кредитного договора могут отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги за них.«Если клиент не успел воспользоваться сервисом, сумму вернут в полном объёме. В остальных случаях вычтут расходы, которые понесла компания», - уточнила она.Добавим, что ещё 75 жалоб касались телефонных и кибермошенников.