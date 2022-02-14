Строительство гипермаркета уже началось.

Во Владимире приступили к строительству «Леруа Мерлен». Открыть гипермаркет по продаже товаров для дома и ремонта планируют в 2022 году.На площадку уже завозят технику и вагончики. Подрядчик приступил к земляным работам и возведению ограждений. Площадь территории, которую займёт магазин составляет 8,6 гектара.Напомним, что в середине апреля глава города Андрей Шохин о том, что представители французской фирмы намерены построить ТЦ возле гипермаркета «Глобус».Коммуникации и инженерные сети «Леруа Мерлен» проведёт самостоятельно. От города требовалось обеспечить лишь транспортную доступность.Напомним, что сеть фирменных гипермаркетов насчитывает более 100 магазинов в десятках городов страны.