Ущерб плодородному слою превысил 800 тысяч рублей.

В Александровском районе выявлено загрязнение сельхозземель возле полигона ТКО. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В образцах проб, взятых на исследование, выявлено превышение допустимой концентрации меди в среднем в 50 раз. Площадь поражённой территории составила 1800 квадратных метров.«Участок частично зарос сорняками и кустарником, образовалось болото. В двух местах складировали железобетонные плиты», - уточнили в ведомстве.Ущерб плодородному слою превысил 800 тысяч рублей. Арендаторам направлена досудебная претензия с требованиями ликвидировать свалку и возместить причинённый вред.