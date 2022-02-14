До окончания отпуска у туристов оставалось ещё четыре дня.

В Доминикане семью из Владимирской области принудительно выселили из отеля Club Family At Barcelo Bavaro Palace за дебош в казино. До окончания отпуска у туристов оставалось ещё четыре дня. Об этом порталу рассказала директор владимирского турагентства «Мэвэрик-Тур» Анна Красильникова.«Глава семьи отправился играть в карты и эмоционально отреагировал, когда заметил на столе пять семерок. Он обвинил заведение в обмане посетителей. Мужчину забрали в полицию. Выпустили только под подписку, что он освобождает номер и покидает гостиницу вместе с беременной женой и ребёнком. За свой счет он был вынужден заселиться в другой отель», – пояснила турагент.Она отмечает, что владимирцы, с которыми произошел инцидёнт, её постоянные клиенты.«Они объездили полмира, всегда вели себя адекватно. Естественно, я на их стороне. Нет никакой информации, что отец что-то натворил или кого-то ударил. Из полиции виновных не отпускают», – добавляет Анна.В компании ANEX Tour, где туристы покупали путёвку, подтвердили сведения о выселении россиян. Сейчас фирма выясняет все обстоятельства случившегося.