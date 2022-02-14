Эта сумма будет ощутимой для российских пенсионеров.

Эта сумма будет ощутимой для российских пенсионеров.Вступление в наследство отнюдь не бесплатная процедура. Наследники должны оплатить госпошлину, без которой нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство. В таком случае наследство может получить тот, кто вовремя оплатит госпошлину.Российских пенсионеров необходимо освободить от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил предложение главе Минтруда Антону Котякову.По словам Власова, освобождение пенсионеров от уплаты пошлины ощутимо скажется на их бюджете во время вступления в наследство."Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее", – заявил парламентарий.Напомним, в России наследники первой очереди должны заплатить госпошлину в размере 0,3% от стоимости имущества. Однако правило касается не всех. Несовершеннолетние, а также герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны не должны по закону платить эту пошлину, пишет .Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в России теперь можно будет вернут налоговый вычет на занятия спортом. Подать документы на получение возврата налога можно через своего работодателя или через ФНС. В случае оформления вычета через ведомство деньги вернутся только в 2023 году.