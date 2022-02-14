ЧП произошло на Волго-Донской улице в Коврове. В пятиэтажке загорелась квартира. На место происшествия выехали 15 огнеборцев и 6 спецмашин. Пожарные в дыхательных аппаратах через окно

ЧП произошло на Волго-Донской улице в Коврове. В пятиэтажке загорелась квартира. На место происшествия выехали 15 огнеборцев и 6 спецмашин. Пожарные в дыхательных аппаратах через окно ворвались в задымленную квартиру. Пожар был ликвидирован в ванной комнате на 1 квадратном метре. Был спасен мужчина 1963 года рождения. Из здания пожарные эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал.