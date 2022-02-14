Коронавирус в России сегодня взял тайм-аут. Суточный прирост зараженных начал понемногу снижаться.

Коронавирус в России сегодня взял тайм-аут. Суточный прирост зараженных начал понемногу снижаться.За минувшие сутки в России было выявлено около 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые привел .По информации оперштаба, к понедельнику в стране зафиксировали еще 180 456 заболевших ковидом,97 185выздоровлений и 683 смертельных случая. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило14 313 965человек, выздоровевших –11 333 044человек, а число летальных исходов достигло340 931, сообщает телеканал "".Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где ковид подхватили 11 384 жителей, 7 369 человека справились с заболеванием и 70 скончались. На втором месте по тяжести эпидемиологической ситуации находится Москва: в столице COVID-19 заразил9 616 человек, вылечить удалось28 915человек, 82 пациента умерли. Тройку антилидеров замыкает Московская область с6398случаями заболевания, 8163 выздоровлениями и 36 летальными исходами, передает ".Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе 97 и 74 заболеваний соответственно.