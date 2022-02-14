Два лота уже размещены на госзакупках.

В парке «Добросельский» на третий этап реновации потратят 80 млн рублей. Лоты уже выставлены на госзакупках.Первый контракт, стоимостью почти 75 млн, рассчитан на комплексное благоустройство: мощение аллей, асфальтирование велодорожек и тротуаров, монтаж ограждений и коммуникаций, строительство памп-трека.Площадь памп-трека составит 379 квадратных метров, а длина трассы - 162 погонных метра. Вблизи спортивного объекта откроется прокат инвентаря. Работы обещают завершить к 1 сентября.Ещё 5,8 млн рублей потратят на игровой комплекс для детей, канатную дорожку, а также деревянные скамейки.Напомним, что на первые два этапа реконструкции «Добросельского» потратили 153,5 миллиона рублей.На первом этапе здесь обустроили основные коммуникации, прогулочные аллеи и цветочные клумбы, построили открытый ФОК, большой детский городок, велосипедные дорожки, огороженную площадку для выгула собак и установили садовую мебель.На второй стадии реновация затронула монтаж уличного освещения и сети коммуникаций.