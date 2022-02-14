Подозреваемая проникла в чужую квартиру, похитила и впоследствии продала водонагреватель.

В начале февраля в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры водонагревателя, стоимостью 7 000 рублей.Следственным отделом ОМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении кражи, которой оказалась 44-летняя жительница этого же дома. Задержанная призналась в хищении.Установлено, что фигурантка во время уборки своей квартиры нашла ключи, которые ранее забыла у неё сестра потерпевшей.Злоумышленница, воспользовавшись ключом, свободно проникла в квартиру и похитила водонагреватель, который впоследствии продала, а деньги потратила на личные нужды.В настоящее время похищенное имущество изъято, в ближайшее время будет возвращен законной владелице.