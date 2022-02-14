Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - На отсроченном обслуживании Сотрудники владимирской...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- На отсроченном обслуживанииСотрудники владимирской прокуратуры помогли пенсионерке вернуть деньги за льготные медикаменты.- Интересное в СетиГородские сталагнаты, озёра посреди улиц и неожиданные пассажиры. Чему удивлялись жители региона на прошедшей неделе?- Кто шагает дружно в ряд?И как северная ходьба помогает в борьбе с ковидом? Секреты искусства владения палками от владимирских нордиков.