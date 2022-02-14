Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На отсроченном обслуживании
Сотрудники владимирской...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На отсроченном обслуживании
Сотрудники владимирской прокуратуры помогли пенсионерке вернуть деньги за льготные медикаменты.
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Городские сталагнаты, озёра посреди улиц и неожиданные пассажиры. Чему удивлялись жители региона на прошедшей неделе?
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И как северная ходьба помогает в борьбе с ковидом? Секреты искусства владения палками от владимирских нордиков.