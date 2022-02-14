Олимпийские соревнования в Пекине - в разгаре! Владимирцев приглашают принять участие в акции...

Олимпийские соревнования в Пекине - в разгаре! Владимирцев приглашают принять участие в акции #НашГеройОлимпиады.Олимпийцы сейчас сражаются без флага и гимна. Чтобы наши спортсмены почувствовали поддержку россиян, которые за них болеют - присоединяйтесь к акции. Выкладывайте в соцсетях под хештегом #НашГеройОлимпиады песни, танцы, девизы, добрые пожелания. К акции уже присоединились знаменитые спортсмены.Российских спортсменов в Пекине уже поддержали и малыши из детского сада №3 города Покрова.- Верим в Россию! Вместе мы сила!Педагоги организовали детям праздничные эстафеты - настоящие олимпийские зимние соревнования. А заодно ребята выучили парочку девизов - чтобы они согрели сердца наших спортсменов. Присоединяйтесь к эстафете!- Вы спортсмены просто класс. И Россия вся за вас! Ураааа!