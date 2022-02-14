Изначально в нем участвовали только Москва и Республика Татарстан.

Срок эксперимента по использованию на автодорогах беспилотных транспортных средств продлевается с 1 марта. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Территория опыта также расширяется. Владимирская область попала в список.Изначально в опыте западных стран принимали участие только Москва и Республика Татарстан. там были созданы две зоны для испытаний автомобилей-беспилотников. Теперь с началом весны к ним добавятся Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Санкт-Петербург.Срок эксперимента рассчитан пока что на три месяца.Первые испытания беспилотных автомобилей «Яндекса» начались в 2017 году. В сентябре 2021 года компания сообщила, что 170 машин проехали уже более 14 миллионов километров по дорогам России, США и Израиля.