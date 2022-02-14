Здесь появится полоса препятствий и памп-трек.

В этом году продолжится благоустройство парка «Добросельский» в микрорайоне Доброе. Об этом свидетельствуют два контракта, размещенные на портале госзакупок. Первый рассчитан на 74,7 млн рублей, второй – на 5,8 млн.В рамках третьего этапа благоустройства власти планируют привести в порядок аллеи, тротуары и велосипедные дорожки. Также появится освещение и видеонаблюдение.Помимо этого появится много нового – пункт проката спортивного инвентаря, игровой комплекс, полоса препятствий и памп-трек. Кстати, на сумму второго контракта (5,8 млн) планируется построить 50 скамеек.За первые два этапа на благоустройство парка в Добром было потрачено более 153 млн рублей. Дополнительно семь миллионов выделили на содержание парка. Качество работ владимирцы прокомментировали не воодушевленно.