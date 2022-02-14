Ранее за взятки её приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу в размере 8 млн рублей.

Владимирский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю губернатора Елене Мазанько. Жалоба бывшей чиновницы оставлена без удовлетворения. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.«Подсудимая свою вину не признала, её защитники обжаловали решение в апелляционном порядке. Сегодня судебной коллегией по уголовным делам приговор суда первой инстанции в части квалификации преступлений, вида и размера наказания оставлен без изменений», - уточнили в суде.Ранее за взятки еёПо версии следствия, госслужащая помогала подрядчикам побеждать в аукционах на ремонт помещений, а также на поставку оборудования и мебели. Фигурируемая в 49 томах дела сумма откатов составляет не менее 3 млн рублей. Подробности дела вскрылись во время процесса.В 2014 году власти решили отремонтировать в Белом доме зал заседаний. Подряд на 77 млн рублей достался компаниям из Кемерово: ТСК Активстройинвест» и ООО «Мартель». Интересно, что сама экс-заместительница Светланы Орловой родом с Кузбасса. Стоимость работ оказалась завышена на 7 млн. В ходе разбирательств руководители стройфирм признали свою вину, а Елена Мазанько отказалась от выдвинутых в её адрес обвинений.Добавим, что у осужденной конфисковано три миллиона рублей и арестовано имущество.