Строительство гипермаркета уже началось.
Во Владимире приступили к строительству «Леруа Мерлен». Открыть гипермаркет по продаже товаров для дома и ремонта планируют в 2022 году.
На площадку завозят технику и вагончики. Подрядчик приступил к земляным работам и возведению ограждений. Площадь территории, которую займёт магазин составляет 8,6 гектара.
Напомним, что в середине апреля глава города Андрей Шохин о том, что представители французской фирмы намерены к 2022 году построить ТЦ возле гипермаркета «Глобус».
Коммуникации и инженерные сети «Леруа Мерлен» проведёт самостоятельно. От города требовалось обеспечить лишь транспортную доступность.
В 2016 году французы уже пытались освоить владимирский рынок, но группа владимирских предпринимателей выступила против строительства магазина. Тогда проект не удалось реализовать.
Напомним, что сеть фирменных гипермаркетов насчитывает 111 магазинов в 55 городах РФ.