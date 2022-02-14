Строительство гипермаркета уже началось.

Во Владимире приступили к строительству «Леруа Мерлен». Открыть гипермаркет по продаже товаров для дома и ремонта планируют в 2022 году.На площадку завозят технику и вагончики. Подрядчик приступил к земляным работам и возведению ограждений. Площадь территории, которую займёт магазин составляет 8,6 гектара.Напомним, что в середине апреля глава города Андрей Шохин о том, что представители французской фирмы намерены к 2022 году построить ТЦ возле гипермаркета «Глобус».Коммуникации и инженерные сети «Леруа Мерлен» проведёт самостоятельно. От города требовалось обеспечить лишь транспортную доступность.В 2016 году французы уже пытались освоить владимирский рынок, но группа владимирских предпринимателей выступила против строительства магазина. Тогда проект не удалось реализовать.Напомним, что сеть фирменных гипермаркетов насчитывает 111 магазинов в 55 городах РФ.