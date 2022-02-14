Гособвинитель занял принципиальную позицию и просил привлечь подсудимого к уголовной ответственности.

Ленинский районный суд Владимира признал начальника МКУ «Управление гражданской защиты Владимира» виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребёнка.Подсудимый отвечал за обеспечение безопасности людей на воде. С 1 по 18 июня прошлого года он не организовал ежедневное дежурство спасателей на Семязинском пруду. Днём 18 июня 13-летний парень во время купания с друзьями утонул в нём.На суде адвокаты просили не сажать мужчину в колонию, а ограничиться штрафом. К слову, он признал свою вину.«Гособвинитель занял принципиальную позицию и просил привлечь подсудимого к уголовной ответственности. В результате обвиняемого приговорили к году условно с испытательным сроком 1,5 года», - рассказали о вердикте Фемиды в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговор в законную силу пока не вступил.