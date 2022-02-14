Участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении грабежа...

Участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владимире.Во Владимире в дежурную часть полиции обратился представитель торговой секции, реализующей бывшую в потреблении технику. Заявитель пояснил, что с витрины похищен мобильный телефон.Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что незадолго до пропажи секцию посещал мужчина, сдал свой телефон и, получив деньги, ушёл. Однако, спустя некоторое время, вернулся в помещение.По горячим следам участковые уполномоченные полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний местный житель.Установлено, что фигурант, вернувшись в торговую точку, обратил внимание, что продавец показывает товар другим покупателям. Мужчина незаметно похитил гаджет с открытой витрины и скрылся.Похищенное имущество было изъято.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.