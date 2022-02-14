Проездной билет в общественном транспорте все-таки подорожает. Об этом сообщили в мэрии Владимира. Из-за увеличения стоимости одной поездки решили сделать дороже и проездной билет. Для

Проездной билет в общественном транспорте все-таки подорожает. Об этом сообщили в мэрии Владимира. Из-за увеличения стоимости одной поездки решили сделать дороже и проездной билет. Для взрослых – на 200 рублей. Изменения вступят с марта. – в связи с изменением стоимости одной поездки в общественном транспорте и в соответствии с методикой, утвержденной постановлением губернатора Владимирской области