Перевозчики настаивали на цене в 2100 рублей.

Во Владимире единый проездной билет на автобусы и троллейбусы с марта подорожает до 1700 рублей. Ранее его продавали по 1500. Лимит составляет 100 поездок.Ранее региональные СМИ сообщали, что В конце прошлой недели состоялась встреча городских властей и представителей транспортных компаний. Чиновники посчитали такую инфляцию необоснованной.Серия заседаний сотрудников городского управления транспорта и руководителей предприятий завершилась следующими решениями.«Стоимость единого социального проездного билета с марта 2022 года составит 487 рублей, сейчас - 455. Стоимость месячного проездного билета для школьников подорожает на 30 рублей, для студентов – на 50. Единый проездной, действующий на всех маршрутах общественного транспорта, подорожает до 1700 рублей», - резюмировали в мэрии.Добавим, что с 10 февраля проезд в автобусах и троллейбусах до 28 рублей.