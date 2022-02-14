Ей было 72 года.

Во Владимире скончалась руководитель ветеринарной клиники и приюта для бездомных животных «Атлант» Лариса Гвоздева. Ей было 72 года. Об этом рассказали в региональной общественной палате.Лариса Михайловна - известный общественник и зоозащитник, которая многие годы заботилась о четвероногих.Она родилась 22 сентября 1949 года в Усть-Каменогорске, республика Казахстан. Являлась членом Общественной палаты Владимирской области.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшей.Прощание состоится 14 февраля в 12:00 на Урицкого, 53 «А».